مقتل 4 جنود أتراك وإصابة 9 آخرين في قصف للجيش السوري بإدلب

دمشق - (أ ش أ):

لقي 4 جنود أتراك مصرعهم وأصيب 9 آخرون بجروح في قصف نفذه الجيش السوري على إدلب.

وذكرت قناة "العربية" الإخبارية، اليوم الاثنين، أن الجيش التركي رد على الهجوم ودمر بعض الأهداف للجيش السوري بالمحافظة.

يشار إلى أن قوات الجيش السوري كانت توغلت، أمس، بريف إدلب الجنوبي الشرقي، واقتربت بشكل كبير من مدينة سراقب الاستراتيجية، حيث وصلت بلدتي "جوباس" و"سان" جنوب غرب سراقب وذلك بعد قصف عنيف شنته على كل من سراقب وريفها، وسرمين، وأماكن أخرى بأرياف المحافظة الشرقي والجنوبي الشرقي، وبالتزامن مع قصف روسي مكثف على مناطق متفرقة ضمن ريف حلب.

من جانبه، أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، أمس، أن القوات التركية أعلنت طريق حلب - اللاذقية المعروف بـ (M4) منطقة عسكرية، وهو مؤشر على تصعيد تركي مع روسيا، ( على حد تعبيره).