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ارتفاع عدد الوفيات في الصين إلى 361 شخصا بسبب فيروس كورونا

02:17 ص الإثنين 03 فبراير 2020
ارتفاع عدد الوفيات في الصين إلى 361 شخصا بسبب فيروس كورونا

ارتفاع عدد الوفيات في الصين بسبب فيروس كورونا

بكين - (د ب أ):
وصل عدد الوفيات الناتجة عن الاصابة بفيروس كورونا في الصين إلى 361 شخصا، مع وجود من 17 ألف و205 حالات اصابة مؤكدة بالفيروس مع نهاية الأحد الموافق 2 فبراير، في ظل استمرار تفشي الوباء.

وذكرت وزارة الصحة الصينية ان عدد الوفيات ارتفع بـ57 حالة إضافية ما يرفع إجمالي عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس إلى 361 شخصا، بالإضافة إلى 2296 شخصا حالتهم خطيرة.

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