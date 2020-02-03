صحيفة بريطانية: منفذ هجوم لندن أُطلق سراحه من السجن منذ أيام على خلفية اتهامات بالإرهاب

لندن - (أ ش أ):

كشفت صحيفة بريطانية، الأحد، أن منفذ هجوم الطعن في شارع ستريتهام جنوب لندن تم إطلاق سراحه منذ أيام من السجن بعد إدانته بتهم إرهابية في 2018، في الوقت الذي أعلنت فيه الشرطة أنه كان يرتدي سترة ناسفة مزيفة أثناء ارتكاب الهجوم الذي تسبب في مقتله برصاص الشرطة بالإضافة إلى إصابة شخصين بجروح.

وذكرت صحيفة "الجارديان" البريطانية على موقعها الإلكتروني أنه من المفهوم أن الشرطة تحقق في شأن رجل يدعى "سوديش أمان" الذي تم سجنه عندما كان عمره 18 عاما في 2018 على خلفية اتهامات بنشر محتوى إرهابي وجمع معلومات لشن هجمات إرهابية، وقد اعترف آنذاك بـ13 تهمة إرهابية، مشيرة إلى أنه تم إطلاق سراحه بعد قضاء نصف مدة سجنه التي تخطت ثلاث سنوات.

ونقلت الصحيفة عن أحد المصادر في الحكومة البريطانية، الذي لم تكشف عن هويته، قوله إن "أمان" كان تحت المراقبة وهو ما أتاح للشرطة أن تطلق النار عليه سريعا، مشيرا إلى أن الوضع كان يمكن أن يسوء عما حدث، موضحا في الوقت نفسه أنه كان هناك مخاوف حول منفذ الهجوم عندما كان في السجن لكن لم توجد سلطات لدى أي جهة لإبقائه خلف القضبان في ظل القوانين الحالية لذلك تم وضعه تحت رقابة مشددة.

وذكرت الصحيفة أن ذلك يأتي في ظل خطط رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون للحد من إطلاق السراح المبكر للمسجونين في جرائم عنيفة، مشيرة إلى أن خطط جونسون لم تكن لتنطبق على أمان نظرا لأن ما أُدين به لا يعتبر جريمة عنف، لافتة إلى أنه من المتوقع أن يعلن جونسون غدا عن خطط جديدة للتعامل مع الإرهابيين المدانين.

وأشارت الصحيفة إلى أنه عند اعتقاله كان "أمان" طالبا جامعيا، وشارك نسخة من مجلة تابعة لتنظيم "القاعدة" الإرهابي في مجموعة مراسلة عائلية على تطبيق "واتساب" قائلا لأقربائه: "الدولة الإسلامية جاءت لتبقى"، وتم الحكم عليه السجن 3 سنوات و4 أشهر وأُطلق سراحه مؤخرا منذ نحو أسبوع فقط.

وأوضحت الصحيفة أن شرطة مكافحة الإرهاب اعتقلت "أمان" في مايو 2018 بعد تحقيقات في نشاطه على الإنترنت، وتمت تلك التحقيقات بناء على معلومة تلقتها الشرطة من مُدَون هولندي رأى المحتوى الخاص بـ"أمان" على الإنترنت إرهابيا، وعثرت الشرطة على سكين عسكري وبندقية هواء وعلم أسود في منزل عائلته بلندن.

ومن جانبها، قالت النائبة المساعدة لمفوض شرطة لندن لشئون العمليات المتخصصة لوسي دورسي، إن الشرطة وجدت حزاما ناسفا على جسم المنفذ تبين لاحقا أنه زائف.

وأشارت دورسي أنه بجانب المصابين بجروح الطعن على يد منفذ الهجوم، أصيب شخص آخر جراء شظايا زجاج تطايرت بفعل إطلاق الشرطة للنار على الإرهابي، موضحة أن المصابين الثلاثة، تم نقلهم إلى مستشفيات في جنوب لندن حيث يتلقى رجل العلاج من جروح خطيرة، وامرأتان من جروح طفيفة.

وأكدت دورسي أن الوضع تمت السيطرة عليه، بينما يقود ضباط من قيادة مكافحة الإرهاب في شرطة لندن التحقيقات في الحادث، مشيرة إلى أن الواقعة تم إعلانها سريعا حادثا إرهابيا ويُعتقد أنها متعلقة بالتطرف.