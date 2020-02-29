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فرنسا تخطط لتمرير إصلاح نظام معاشات التقاعد من خلال مرسوم

11:50 م السبت 29 فبراير 2020
فرنسا تخطط لتمرير إصلاح نظام معاشات التقاعد من خلال مرسوم

رئيس الوزراء الفرنسي إدوار فيليب

باريس - (د ب أ)

أعلن رئيس الوزراء الفرنسي إدوار فيليب، اليوم السبت، أن حكومة بلاده تعتزم المضي قدمًا في إصلاح نظام المعاشات التقاعدية المثير للجدل من خلال مرسوم وتجنب نواب البرلمان الذين يعرقلون هذا الإجراء.

وقال فيليب، إنه كان يستخدم البند الدستوري قليل الاستخدام (49-3)، لاتخاذ الإجراء وإقصاء البرلمان عن العملية.

وألقى فيليب باللائمة على نواب المعارضة الذين قال إنهم أكثر عزما على إبطاء المقترح بحيل تشريعية بدلا من خوض مناقشة حقيقية حول الإصلاحات.

وكتب عبر موقع تويتر: "أشعر بالأسف الشديد لهذا. كان من المفترض أن يمكّن هذا النقاش من مقارنة وجهات نظرنا، في إطار احترام قواعد الجمعية الوطنية".

وكان إصلاح نظم معاشات التقاعد ضمن تعهدات الرئيس إيمانويل ماكرون في حملته الانتخابية. وتريد الحكومة الفرنسية استحداث نظام معاش جامع ليحل محل 42 نظاما فرديا، الأمر الذي من شأنه الحد من امتيازات تتمتع بها مجموعات مهنية فردية.

وبموجب أحكام الدستور، إذا لم تقم المعارضة بإجراء تصويت ناجح بحجب الثقة عن المقترح، فإن المرسوم سيقر مشروع قانون الإصلاح دون تصويت برلماني.

إدوار فيليب باريس فرنسا معاشات التقاعد

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