قرارات بإغلاق الأسواق الشعبية الأسبوعية في لبنان خشية انتشار فيروس كورونا

بيروت (أ ش أ):

أصدر محافظون لبنانيون، اليوم السبت، قرارات بإغلاق الأسواق الشعبية التي تُنظم أسبوعيا ضمن نطاق محافظاتهم، بصورة مؤقتة، كإجراء احترازي خشية انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وتُنظم الأسواق الشعبية يوم الأحد من كل أسبوع، والذي يعد يوم العطلة الأسبوعية في لبنان، كما أن بعض الأسواق الشعبية تُنظم يوم الإثنين، حيث تُخصص لبيع الملابس والحلي والأكسسوارات وأدوات الزينة وفي بعض الأحيان المأكولات والفاكهة والخضروات، ويرتادها اللبنانيون وكذلك الوافدون من الجنسيات الأجنبية المختلفة.

وقرر القاضي زياد شبيب محافظ بيروت إغلاق سوق الأحد الأسبوعي، وكذلك الأسواق الشعبية في العاصمة؛ حرصا على عدم انتقال عدوى فيروس كورونا.

كما اتخذ القاضي كمال أبو جوده محافظ البقاع قرارا مماثلا بإغلاق الأسواق الشعبية في البقاع، بالإضافة إلى محافظة النبطية (جنوبي البلاد) أيضا بإغلاق الأسواق الشعبية التي تنعقد يوم الإثنين في الإطار ذاته.

وسجل لبنان حتى الآن 7 إصابات بفيروس كورونا، من بينها 3 حالات جرى اكتشافها اليوم، فضلا عن إخضاع العشرات للحجر الصحي سواء داخل مستشفى رفيق الحريري الجامعي أو الحجر المنزلي، وسط مخاوف جدية من انتشار الفيروس، لاسيما وأن معظم الحالات المصابة قادمة من إيران التي يتفشى فيها الفيروس.