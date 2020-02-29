مصرع شخص وجرح 4 آخرين في حادث إطلاق نار بميسوري الأمريكية

واشنطن - (أ ش أ):

ألقت الشرطة في مدينة (كانساس) بولاية (ميسوري) الأمريكية اليوم القبض على شخص مسلح بعد قيامه بإطلاق الرصاص على المارة بإحدى المناطق المكتظة بالمارة؛ مما أدى إلى مصرع شخص وجرح أربعة أشخاص آخرين.

وذكرت شبكة (فوكس نيوز) الإخبارية الأمريكية أن الحادث وقع فى منطقة (ويست بورت)، وأن الجرحى الأربعة هم 3 رجال وسيدة، فيما لم تتوافر أية تفاصيل عن دوافع ارتكاب الحادث .

وناشدت الشرطة كل من لديه معلومات تتعلق بملابسات الحادث المسارعة بابلاغها .