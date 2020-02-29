أكثر الكلمات إنتشاراً

الأهلي وصنداونز عزاء مبارك تعليق العمرة فيروس كورونا سد النهضة الطقس أسعار السجائر أسعار الذهب محمد رمضان منع المهرجانات الأهلي والزمالك

مصرع شخص وجرح 4 آخرين في حادث إطلاق نار بميسوري الأمريكية

10:46 م السبت 29 فبراير 2020
مصرع شخص وجرح 4 آخرين في حادث إطلاق نار بميسوري الأمريكية

الشرطة الأمريكية - أرشيفية

واشنطن - (أ ش أ):

ألقت الشرطة في مدينة (كانساس) بولاية (ميسوري) الأمريكية اليوم القبض على شخص مسلح بعد قيامه بإطلاق الرصاص على المارة بإحدى المناطق المكتظة بالمارة؛ مما أدى إلى مصرع شخص وجرح أربعة أشخاص آخرين.

وذكرت شبكة (فوكس نيوز) الإخبارية الأمريكية أن الحادث وقع فى منطقة (ويست بورت)، وأن الجرحى الأربعة هم 3 رجال وسيدة، فيما لم تتوافر أية تفاصيل عن دوافع ارتكاب الحادث .

وناشدت الشرطة كل من لديه معلومات تتعلق بملابسات الحادث المسارعة بابلاغها .

هذا المحتوى من

الشرطة الأمريكية حادث إطلاق نار ولاية ميسوري الولايات المنحدة الامريكية

الخبر التالى:

تركيا توقف الرحلات الجوية من وإلى إيطاليا وكوريا الجنوبية والعراق
تابع أحدث الأخبار وتجارب السيارات بالاضافة الى أسعار ومواصفات السيارات .. شيفت أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

المزيد
المزيد

إعلان

إعلان