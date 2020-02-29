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العراق يوقف الخدمات القنصلية مؤقتًا بسبب كورونا

09:22 م السبت 29 فبراير 2020
العراق يوقف الخدمات القنصلية مؤقتًا بسبب كورونا

فيروس كورونا

بغداد - (د ب أ)

أعلن العراق، اليوم السبت، إيقاف الخدمات القنصلية مؤقتًا لمدة أسبوع، حفاظا على السلامة العامة، وتحسبا لانتقال فيروس كورونا المتحور الجديد(كوفيد-19).

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية أحمدالصَحّاف في بيان صحفي:"انسجاماً مع الإجراءات الوقائية الطبية التي اتخذها عدد من مؤسسات الدولة، وتحسباً من انتقال فيروس كورونا،الذي من الممكن أن ينتقل نتيجة التجمعات البشرية، ستوقف وزارة الخارجية خدمات الدائرة القنصلية مؤقتاً ولمدة أسبوع بدءاً من يوم غد الأحد، وحتى الأحد المقبل، وذلك لمزيد من الاحتياط وحفاظا على السلامة العامة".

وكان العراق قد أعلن رسميا تسجيل 13حالة إصابة مؤكدة بالفيروس، غالبيتها في العاصمة بغداد.

واتخذت السلطات العراقية عدة إجراءات للحد من انتشار الفيروس، أبرزها إغلاق المقاهي وإيقاف الدوام في المراحل الدراسية، فضلا عن تشديد الرقابة على المطاعم.

فيروس كورونا بغداد العراق

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