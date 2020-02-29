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سوريا تكشف حقيقة تقديم منحة أسماء الأسد للشهداء والجرحى

07:42 م السبت 29 فبراير 2020
سوريا تكشف حقيقة تقديم منحة أسماء الأسد للشهداء والجرحى

أسماء الأسد

وكالات

نفت الرئاسة السورية، ما يتردد عن تقديم منحة باسم زوجة الرئيس أسماء الأسد، لذوي الشهداء والجرحى من الجيش والقوات الرديفة.

وقال المكتب السياسي والإعلامي، في الرئاسة السورية، عبر حسابه الرسمي على موقع "فيسبوك" إن كثيرًا من التساؤلات وردتها مؤخرًا حول ما ذكرته بعض الصفحات والحسابات الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي عن "تقديم ما سمّي منحة السيدة أسماء الأسد لذوي الشهداء والجرحى من الجيش والقوات الرديفة".

وشدد المكتب، على عدم صحة ما ورد ذكره، وأكد أن "دعم عائلات الشهداء والجرحى هو في مقدمة الأولويات بالنسبة للرئيس الأسد والسيدة أسماء الأسد، وأن الدعم الذي يقدم لهذه العائلات يتم عبر المؤسسات المعنية والبرامج المحددة".

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