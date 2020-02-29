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إصابة وزير الداخلية الإيراني الأسبق بفيروس كورونا

07:06 م السبت 29 فبراير 2020
إصابة وزير الداخلية الإيراني الأسبق بفيروس كورونا

مصطفى بورمحمدي

وكالات

ذكرت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية، في نبأ لها، مساء اليوم السبت، إصابة وزير الداخلية الإيراني الأسبق ومستشار السلطة القضائية الحالي مصطفى بورمحمدي، بفيروس كورونا.

وأفادت وسائل إعلام إيرانية، إصابة النائبة معصومة آقابور عليشاهى نائبة مدينة شبستر، بفيروس كورونا المستجد المتفشى فى إيران، وحصد حتى الآن أرواح 43 شخصا وأصاب 593، فى أحدث إحصائية أعلنتها وزارة الصحة الإيرانية.

وأعلن متحدث البرلمان الإيرانى، أسد الله عباسى، عن إصابة 5 نواب فى البرلمان، بفيروس كورونا المستجد، بعد أن أظهرت تحاليلهم إيجابية الفيروس، وعلق البرلمان أمس جلساته لحسين اشعار آخر.

مصطفى بورمحمدي إيران فيروس كورونا مدينة شبستر

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