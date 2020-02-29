ماليزيا: مهاتير محمد يتحدى إعلان الملك

كوالالمبور (د ب أ)

ذكر رئيس الوزراء الماليزي المنتهية ولايته مهاتير محمد أنه يتمتع بدعم برلماني كاف يمكنه من الاستمرار على رأس الحكومة، متحديا إعلان الملك عبدالله بأن محي الدين ياسين "هو رئيس الوزراء الذي من المرجح أن يضمن تأييده بأغلبية الأعضاء".

وفي بيان صدر في وقت متأخر من اليوم السبت بالتوقيت المحلي، نشر مهاتير قائمة من 114 برلمانيا يقول إنهم يدعمون بقاءه في المنصب. وهذا الرقم أعلى من الأغلبية المطلوبة لتشكيل حكومة وهي 112 .

وقال مؤيدو محي الدين اليوم أيضا إن لديهم 114 نائبا في صفهم. ولم يستعرض الملك أي أرقام في بيانه الذي أعلن فيه تعيين محي الدين.