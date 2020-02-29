عريقات: ضمّ الأغوار بالقوة يُدخل المجتمع الدولي في دوامة صراعات

رام الله - أ ش أ

قال صائب عريقات أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، اليوم السبت، إنه إذا ما نفذ قرار ضم الأغوار بالقوة وفرض الحقائق الاحتلالية على الأرض، سيفتح الأبواب أمام الدول التي تملك القوة على التغيير وتعديل حدودها بالقوة والإكراه، ما يعني إدخال المجتمع الدولي في دوامة صراعات سيكون لها أول وليس لها آخر.

وأكد عريقات -خلال لقائه عضو البرلمان الألماني، عضو لجنة العلاقات الخارجية عن الحزب الديمقراطي المسيحي روديرخ كيزوتر، وممثل المانيا لدى فلسطين كرتشيان جلاس حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"- أن أي محاولة لاسترضاء إدارة الرئيس الأميركي ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو، أيا كان مصدرها ومبرراتها وأهدافها على حساب الشعب الفلسطيني وحقوقه الوطنية المشروعة وحق الدفاع عن نفسه، مرفوضة جملة وتفصيلا، وتُشكل خرقا فاضحا للقانون الدولي.

وشدد على أن ما تسمى خطة ترامب ليست خطة للسلام، وإنما خطة للضم والاستيطان والأبرتايد، وعلى جميع دول العام رفضها والتمسك بقوة بأسس وركائز القانون الدولي والشرعية الدولية، مشيرا إلى أن غالبية دول العالم وشعوبها وخاصة دول الاتحاد الأوروبي غير راضية عن حدودها الحالية، التي رسمت بالبنادق والمدافع.

وطالب بوجوب مواجهة مؤامرة العصر، بعقد مؤتمر دولي للسلام كامل الصلاحيات، استنادا إلى القانون الدولي والشرعية الدولية والمرجعيات المحددة ومبادرة السلام العربية، بما يضمن إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتجسيد استقلال دولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من حزيران 1967، لتعيش بأمن وسلام إلى جانب دولة إسرائيل.