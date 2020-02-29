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إيران: تدشين مركز تخصصي لتشخيص المُصابين بكورونا

04:17 م السبت 29 فبراير 2020
إيران: تدشين مركز تخصصي لتشخيص المُصابين بكورونا

509 أُصيبوا بالفيروس منذ إعلان أول إصابة في البلا

وكالات:

دشّنت إيران، السبت، مركزًا تخصصيًا لتشخيص المصابين بفيروس كورونا الجديد "كوفيد 19" في جامعة العلوم الطبية التابعة للجيش الإيراني.

ويهدف المركز، الذي أُطلِق عليه اسم "مختبر الخطوط العامة لتشخيص فيروس كورونا"، إلى تشخيص واستمرار المسار العلاجي للفيروس المُتفشي منذ شهرين، وفق وكالة أنباء "فارس" الإيرانية.

وبدأ المركز اعتبارا من اليوم السبت تقديم الخدمات للمصابين بكورونا، وفق "فارس".

ولقي 43 إيرانيًا حتفهم إلى الآن من بين 509 أُصيبوا بالفيروس منذ إعلان أول إصابة في البلاد في 19 فبراير الجاري، فيما تعافى منهم 123 شخصًا، بحسب وزارة الصحة الإيرانية.

فيروس كورونا إيران إصابات كورونا

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