الفلبين تؤجل أول موسم تخفيضات بسبب كورونا



مانيلا (د ب أ)

كشفت وزارة السياحة في الفلبين اليوم السبت عن تأجيل موسم التخفيضات في المراكز التجارية، الذى كان مقررا أن يستمر طوال شهر آذار/مارس المقبل، وسط مخاوف بشأن فيروس كورونا الجديد.

وقالت الوزارة إن الحدث، الذى يعد الأول من نوعه، تأجل "حتى إشعار آخر"، وسط تزايد القلق بشأن عدد الإصابات بمرض كوفيد 19 .

وأشارت وزيرة السياحة، بيرناديت رومولو بويات في بيان "بقدر ما نريد تخفيف التأثير الاقتصادي لكوفيد-19، تظل سلامة مواطنينا ضمن أولوياتنا".

وأضافت "ننصح بالحفاظ على النظافة واتباع القواعد الإرشادية التي حددتها وزارة الصحة لاحتواء انتشار الفيروس".

وحتى الآن لا توجد بالفلبين أى إصابات محلية، ولكن تم تسجيل ثلاث حالات إصابة بفيروس كورونا لزائرين صينيين، وتوفيت حالة منها.