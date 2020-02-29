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أستراليا تحذر مواطنيها من السفر إلى إيران

12:10 م السبت 29 فبراير 2020
أستراليا تحذر مواطنيها من السفر إلى إيران

استراليا

كانبرا - أ ش أ

حذرت الحكومة الأسترالية مواطنيها، اليوم السبت، من السفر إلى إيران؛ وذلك عقب تفشي فيروس "كورونا" المستجد هناك.

وذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية أن إيران أعلنت وجود 388 حالة إصابة مؤكدة بـ"كورونا" و34 حالة وفاة لديها، في الوقت الذي تحوم يتخوف فيه الجميع من ازدياد الأعداد الحالية.

وأضافت الشبكة أنه سيتم فرض العزلة الذاتية لمدة 14 يوما بدءا من غدا الأحد على المواطنين الأستراليين القادمين من إيران إلى بلادهم.

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أستراليا السفر إلى إيران إيران فيروس كورونا

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