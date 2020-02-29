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باكستان تأمل في حوار أفغاني أفغاني بعد توقيع اتفاق سلام بين طالبان وامريكا

12:03 م السبت 29 فبراير 2020
باكستان تأمل في حوار أفغاني أفغاني بعد توقيع اتفاق سلام بين طالبان وامريكا

وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي

الدوحة /اسلام اباد - (د ب أ):

أعربت باكستان عن أملها في إجراء حوار أفغاني أفغاني بعد اتفاق سلام من المقرر توقيعه، اليوم السبت، بين الولايات المتحدة وحركة طالبان الافغانية في العاصمة القطرية الدوحة.

جاء ذلك خلال لقاء وزير الخارجية لباكستاني محمود قريشي اليوم السبت بالممثل الخاص للولايات المتحدة لأفغانستان زالماي خليل زاد في الدوحة، بحسب قناة"جيو نيوز"الإخبارية .

وبحسب "جيونيوز"،أطلع خليل زاد وزير الخارجية الباكستاني على الوضع الأخير الناشئ عن توقيع محتمل للاتفاق الذي سيشهد قيام أمريكا بانهاء واحدة من أطول الحروب المستمرة التي تخوضها.

ونقلت "جيو نيوز" عن مسؤولين امريكيين تأكيدهم أن الاتفاق سيمهد الطريق للحوار بين الأفغان أيضا.

وقال قريشي خلال لقائه مع خليل زاد "باكستان تأمل في الحوار بين الأفغان بعد توقيع اتفاق السلام". وأضاف: "يجب على المجتمع الدولي أن يساعد في إعادة بناء وتطوير البلد الذي مزقته الحرب".

محمود قريشي باكستان أفغانستان

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