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تايوان تحقق في تقارير "كاذبة" بشأن إصابة رئيسة البلاد بكورونا

10:18 ص السبت 29 فبراير 2020
تايوان تحقق في تقارير "كاذبة" بشأن إصابة رئيسة البلاد بكورونا

رئيسة تايوان تساي إنج ون

تايبيه- (د ب أ):

تجري الأجهزة الأمنية في تايوان تحقيقات في تقارير "كاذبة" عن انتشار فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) في الجزيرة، وبينها منشور على مواقع التواصل الاجتماعي يزعم إصابة رئيسة البلاد تساي إنج-وين بالفيروس ونقلها إلى المستشفى.

وقال المتحدث الرئاسي هوانج تشونج-ين، السبت: "هذا المنشور كاذب تماما، والرئيسة تساي بصحة جيدة."

وأضاف هوانج أن الأجهزة الأمنية تقوم بالتحقيق في الزيادة الكبيرة في المعلومات الكاذبة التي يتم نشرها في هذا الشأن، والتي يبدو بعضها وكأنه وثائق رسمية.

وكان متحدث باسم مكتب التحقيقات التابع لوزارة العدل التايوانية قال في وقت سابق إن معظم هذه المنشورات مصدرها الصين.

تساي إنج-وين رئيسة تايوان فيروس كورونا

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