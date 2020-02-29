سفير روسيا بالأمم المتحدة: موسكو مستعدة للعمل على خفض التصعيد في إدلب

موسكو - (أ ش أ):

قال مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، إن موسكو مستعدة للعمل على خفض للتصعيد في منطقة إدلب في شمال غرب سوريا.

وأضاف نيبيزيا - حسبما ذكرت وكالة أنباء /سبوتينك/ الروسية - أنه يتم خرق اتفاق وقف إطلاق النار في إدلب، مشيراً إلى أن السلطات السورية تملك الحق الكامل للرد على هجمات الإرهابيين على الأراضي السورية.

وتابع "في ظل الانتهاكات المستمرة لنظام وقف إطلاق النار، التي تأتي من داخل منطقة خفض التصعيد في إدلب، فإنه من حق الجيش السوري بالطبع الرد على الهجمات والتصدي للإرهابيين .. لا يمكننا أن نحظر على الجيش السوري تنفيذ المطالب الواردة في قرارات مجلس الأمن الدولي حول محاربة الإرهاب بشتى أشكاله بلا هوادة، وذلك على الأراضي السورية".

وقال "يجب توحيد الجهود لضمان التهدئة في إدلب لكن دون وقف قتال الإرهابيين.. نحن على قناعة بأن الالتزام بالاتفاقات، بما فيها حول خفض التصعيد سيسمح بتفادي تكرار مثل هذه المآسي في المستقبل"، مؤكدا استعداد العسكريين الروس لمواصلة العمل على الأرض.