أستراليا تسجل حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا لامرأة عائدة من إيران

كانبرا - (د ب أ):

سجلت أستراليا حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، لامرأة عادت إلى ولاية كوينزلاند شمالي أستراليا قادمة من إيران.

وذكرت وكالة (بلومبرج) للأنباء أن المرأة (63 عاما) وهي خبيرة تجميل حالتها مستقرة وتخضع للحجر الصحي في مستشفى جامعة جولد كوست، التي نقلت إليها أول أمس الخميس لشعورها بالتعب.

ونقلت الوكالة عن جانيت يونج مسؤولة الصحة في الولاية، إن مسؤولي الصحة يحاولون تتبع ما يصل إلى 40 عميلة تعاملت معهن السيدة في ذلك اليوم. وقال ستيفن مايلز وزير الصحة في كوينزلاند إن خطر انتقال العدوى من شخص إلى شخص آخر محدود.

وأوضحت "يونج"، إن المرأة المريضة "التقت بعدد من العميلات وتفاعلت معهن لفترة وجيزة، لذلك نعتقد أن الخطر محدود للغاية"، مشيرة إلى أن بعض الأعراض ظهرت على المرأة بعد أيام من عودتها من إيران.

وكان رئيس الوزراء سكوت موريسون قد قال في وقت سابق إن خطر تفشي الوباء "يقترب منا بشدة" وقام بتفعيل إجراءات الطواري التي تسمح بعمليات فحص صحي عند الحدود فضلا عن تخزين المعدات الطبية.​