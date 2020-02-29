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الأمم المتحدة: التصعيد الأخير في محافظة الجوف مثير للإحباط والفزع

06:29 ص السبت 29 فبراير 2020
الأمم المتحدة: التصعيد الأخير في محافظة الجوف مثير للإحباط والفزع

الأمم المتحدة

نيويورك - (أ ش أ):

قال المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، مارتن جريفثس إن الموجة الأخيرة من التصعيد في محافظة الجوف شمال اليمن "مثيرة للإحباط والفزع الشديدين".

وأضاف جريفثس - في بيان أوردته قناة "العربية" الإخبارية - "أشعر بالانزعاج بشكل خاص من الموقف العسكري المتهور الذي يتعارض مع رغبة الأطراف المعلنة في التوصل لحل سياسي.. إن المستفيدين من هذا التصعيد في الجوف يقوضون بشكل جدي فرص السلام الذي يستحق اليمنيون الحصول عليه بشكل عاجل."

وشدد المبعوث الأممي على تحمل الأطراف مسؤولية العواقب الإنسانية للتصعيد، مؤكداً أنه "لا بديل عن تسوية سياسية يتم الوصول إليها عن طريق التفاوض".

ودعا "جريفثس"، كل الجهات المعنية لوقف كل الأنشطة العسكرية في الجوف ومأرب ونهم، والعمل مع مكتب المبعوث لتحقيق هذا الهدف.

وأضاف: "إن الثمن الذي يدفعه اليمنيون في هذه الحرب باهظ للغاية.. يستحق اليمنيون ما هو أفضل من الحياة في ظل حرب لا تنتهي، وعلى قادتهم أن ينصاعوا لرغبة اليمنيين في السلام فورًا.

وللشهر الثاني على التوالي ، تدور معارك عنيفة بين الجيش اليمني وميليشيا الحوثي الانقلابية في مختلف محاور القتال بمحافظة الجوف ونهم ومأرب.​

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