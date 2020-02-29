أكثر الكلمات إنتشاراً

عزاء مبارك تعليق العمرة الزمالك والترجي فيروس كورونا سد النهضة الطقس أسعار السجائر أسعار الذهب محمد رمضان منع المهرجانات الأهلي والزمالك

الولايات المتحدة ترجئ قمة اسيان في لاس فيجاس بسبب كورونا

05:23 ص السبت 29 فبراير 2020
الولايات المتحدة ترجئ قمة اسيان في لاس فيجاس بسبب كورونا

قمة اسيان

واشنطن - (د ب أ):

أرجأت الولايات المتحدة قمة زعماء رابطة دول جنوب شرق آسيا (اسيان) المقررة الشهر المقبل بمدينة لاس فيجاس، حسبما أفادت وسائل إعلام أمريكية.

وقال مسؤول بارز في الإدارة الأمريكية لشبكة "ان بي سي نيوز" وصحيفة "لاس فيجاس ريفيو جورنال" "في الوقت الذي يعمل فيه المجتمع الدولي معا لهزيمة فيروس كورونا الجديد، اتخذت الولايات المتحدة، بالتشاور مع شركائها في اسيان، القرار الصعب بتأجيل اجتماع قادة اسيان، الذي كان مقررا في منتصف مارس".

وأضاف المسؤول "الولايات المتحدة تقدر علاقتنا مع دول هذه المنطقة الحيوية وتتطلع إلى الاجتماعات المستقبلية".

وكان من المقرر أن تعقد القمة الخاصة لقادة رابطة دول جنوب شرق آسيا يوم 14 مارس المقبل.​

قمة اسيان لاس فيجاس فيروس كورونا مواجهة فيروس كورونا

الخبر التالى:

الأمم المتحدة: التصعيد الأخير في محافظة الجوف مثير للإحباط والفزع
تابع أحدث الأخبار وتجارب السيارات بالاضافة الى أسعار ومواصفات السيارات .. شيفت أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

المزيد
المزيد

إعلان

إعلان