الولايات المتحدة ترجئ قمة اسيان في لاس فيجاس بسبب كورونا

واشنطن - (د ب أ):

أرجأت الولايات المتحدة قمة زعماء رابطة دول جنوب شرق آسيا (اسيان) المقررة الشهر المقبل بمدينة لاس فيجاس، حسبما أفادت وسائل إعلام أمريكية.

وقال مسؤول بارز في الإدارة الأمريكية لشبكة "ان بي سي نيوز" وصحيفة "لاس فيجاس ريفيو جورنال" "في الوقت الذي يعمل فيه المجتمع الدولي معا لهزيمة فيروس كورونا الجديد، اتخذت الولايات المتحدة، بالتشاور مع شركائها في اسيان، القرار الصعب بتأجيل اجتماع قادة اسيان، الذي كان مقررا في منتصف مارس".

وأضاف المسؤول "الولايات المتحدة تقدر علاقتنا مع دول هذه المنطقة الحيوية وتتطلع إلى الاجتماعات المستقبلية".

وكان من المقرر أن تعقد القمة الخاصة لقادة رابطة دول جنوب شرق آسيا يوم 14 مارس المقبل.​