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كوريا الجنوبية تعلن تسجيل 594 إصابة جديدة بفيروس كورونا

03:54 ص السبت 29 فبراير 2020
كوريا الجنوبية تعلن تسجيل 594 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أرشيفية

سول - (د ب أ):

أعلنت كوريا الجنوبية، اليوم السبت، تسجيل 594 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليرتفع عدد حالات الإصابة في البلاد إلى 2931 حالة إصابة.

وأوضحت السلطات الصحية في سول أن عدد حالات الوفاة ارتفع إلى 16 حالة، بعد تسجيل ثلاث حالات وفاة جديدة أمس.​

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