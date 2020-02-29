أكثر الكلمات إنتشاراً

عزاء مبارك تعليق العمرة الزمالك والترجي فيروس كورونا سد النهضة الطقس أسعار السجائر أسعار الذهب محمد رمضان منع المهرجانات الأهلي والزمالك

فرنسا: ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا إلى 57 حالة

12:18 ص السبت 29 فبراير 2020
فرنسا: ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا إلى 57 حالة

ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا بفرنسا

باريس - (د ب أ):

قال وزير الصحة الفرنسي أوليفييه فيران اليوم الجمعة إن عدد الإصابات بفيروس كورونا قفز إلى 57 بعد أن تأكدت إصابة 19 حالة جديدة.

وتوفي سائح صيني 80 عاما بفرنسا في منتصف الشهر الجاري، وتوفي فرنسي 60 عاما أمس الأول الأربعاء، فيما يمثل أول حالة وفاة لمواطن فرنسي في البلاد.

فيروس كورونا فرنسا أوليفييه فيران الصحة الفرنسية
تابع أحدث الأخبار وتجارب السيارات بالاضافة الى أسعار ومواصفات السيارات .. شيفت أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

المزيد
المزيد

إعلان

إعلان