فرنسا: ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا إلى 57 حالة

باريس - (د ب أ):

قال وزير الصحة الفرنسي أوليفييه فيران اليوم الجمعة إن عدد الإصابات بفيروس كورونا قفز إلى 57 بعد أن تأكدت إصابة 19 حالة جديدة.

وتوفي سائح صيني 80 عاما بفرنسا في منتصف الشهر الجاري، وتوفي فرنسي 60 عاما أمس الأول الأربعاء، فيما يمثل أول حالة وفاة لمواطن فرنسي في البلاد.