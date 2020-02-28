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علاوي يطالب بتأجيل جلسة البرلمان العراقي للتصويت على الحكومة

09:21 م الجمعة 28 فبراير 2020
علاوي يطالب بتأجيل جلسة البرلمان العراقي للتصويت على الحكومة

محمد توفيق علاوي

وكالات:

طالب رئيس الوزراء العراقي المكلف محمد توفيق علاوي، بتأجيل جلسة البرلمان الاستثنائية إلى يوم الأحد بدلًا من يوم غد السبت، وذلك بحسب ما ذكرته شبكة "سكاي نيوز عربية".

وقرر البرلمان العراقي، أمس الخميس، تأجيل الجلسة الاستثنائية من أجل التصويت على منح الثقة للحكومة الجديدة برئاسة رئيس الوزراء المكلف، محمد توفيق علاوي، إلى يوم السبت.

وجاء في بيان مقتضب للمكتب الإعلامي لرئاسة البرلمان، أن " مجلس النواب يؤجل عقد جلسته لمنح الثقة للحكومة الجديدة إلى يوم السبت لعدم اكتمال النصاب القانوني ".

وبحسب مصدر برلماني فقد أدى قرار التأجيل إلى حدوث خلاف وصل إلى مشادة كلامية بين رئيس البرلمان محمد الحلبوسي ونائبه الأول حسن الكعبي ( من التيار الصدري) .

محمد توفيق علاوي العراق البرلمان العراقي

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