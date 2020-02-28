طهران: عرض أمريكا مساعدة إيران في التصدي لكورونا "سخيف"

وكالات:

نقلت وكالة مهر للأنباء عن عباس موسوي المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية قوله إن عرض الولايات المتحدة مساعدة إيران في التصدي لفيروس كورونا "سخيف"، وذلك بحسب ما ذكرته وكالة رويترز.

كان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو قد قال إن الولايات المتحدة عرضت المساعدة في التصدي لتفشي كورونا في إيران كما شكك في استعداد طهران لتبادل المعلومات.

وقال موسوي "ادعاء مساعدة إيران في التعامل مع كورونا من جانب بلد وضع من خلال إرهابه الاقتصادي ضغوطا واسعة على شعب إيران بل وأغلق سبل الحصول على الدواء والمعدات الطبية، هو ادعاء سخيف ولعبة سياسية نفسية".