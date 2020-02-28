فرنسا تعرب عن تعازيها وتضامنها مع تركيا بعد خسائر إدلب

باريس - (د ب أ):

أعربت فرنسا عن تضامنها وتعازيها لتركيا بشأن مقتل 33 من القوات التركية في ضربة جوية في إدلب آخر معقل للمعارضة المسلحة في سورية.

وقال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان إنه تحدث إلى نظيره التركي مولود تشاووش أوغلو، ودعا روسيا والحكومة السورية لإنهاء هجومهما في إدلب، حيث تحاول القوات التركية إعاقته.

ولم يشر لو دريان مباشرة إلى تقارير بأن تركيا قد لا تمنع بعد الآن اللاجئين السوريين على أراضيها من التوجه إلى أوروبا.

لكنه أشاد "بالجهود المبذولة من جيران سورية، خصوصا تركيا" لمساعدة اللاجئين من الصراع وقال إنه يريد أن تقدم فرنسا والاتحاد الأوروبي المزيد من المساعدات الإنسانية.