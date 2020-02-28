العراق: تسجيل ثاني إصابة بفيروس "كورونا" في العاصمة بغداد

بغداد - (أ ش أ):

أعلنت دائرة صحة (الكرخ) في العاصمة العراقية بغداد، اليوم الجمعة، تسجيل ثاني إصابة بفيروس (كورونا) في العاصمة.

وقال مدير عام الدائرة جاسب الحجامي - في بيان أوردته (السومرية نيوز) العراقية - إنه "تم تشخيص حالة إصابة بفايروس كورونا ثانية لامرأة عراقية وافدة من إيران تبلغ من العمر 35 سنة".

وأضاف أنه "تم تشخيصها في مستشفى مدينة (الأمامين الكاظمين) الطبية"، مشيرًا إلى أنها "ترقد حاليًا في مستشفى (الفرات) العام وحالتها الصحية مستقرة".

وأعلنت وزارة الصحة العراقية، اليوم الجمعة، تسجيل حالة إصابة في بغداد، صباح يوم أمس الخميس، وحالة أخرى في كركوك، مساء أمس، يضاف إلى ذلك أربع حالات من عائلة واحدة في كركوك، ليكون مجموع العراقيين المصابين بالفيروس ست حالات.