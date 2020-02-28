البحرين: عدد المصابين بكورونا يرتفع إلى 38 مصابًا

المنامة - (د ب أ):

أعلنت وزارة الصحة البحرينية اليوم الجمعة عن تسجيل حالتين جديدتين لمصابتين بفيروس كورونا (كوفيد 19).

وقالت الوزارة في بيان أوردته وكالة الأنباء البحرينية (بنا) اليوم إن الحالتين إحداهما مواطنة بحرينية، والأخرى من السعودية، قد وصلتا عن طريق رحلات جوية غير مباشرة من إيران عبر مطار البحرين الدولي، وتم نقلهما إلى أحد المراكز الخاصة بالعزل لتلقي العلاج.

وأوضحت الوزارة أن العدد الاجمالي ارتفع إلى 38 مصابا جميعهم في حالة مستقرة، ويخضعون للعلاج والرعاية تحت إشراف طاقم طبي متخصص.

وأشارت إلى أنها تواصل إجراءاتها المتبعة لمكافحة انتشار الفيروس في المملكة من خلال ضمان متابعة جميع القادمين من الدول الموبوءة لمدة 14 يوما من قبل فريق متخصص، للتأكد من خلوهم من أي أعراض والتزامهم بإرشادات العزل.

وفي وقت سابق اليوم، أفاد رئيس مركز العلاقات العامة والإعلام بوزارة الصحة الإيرانية كيانوش جهانبور في مؤتمر صحفي بأن عدد الوفيات جراء الإصابة بفيروس كورونا المتحور (كوفيد -19) ارتفع إلى 34 حالة وفاة.

وقال جهانبور اليوم إن الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا سجلت زيادة بـ143 حالة جديدة ليبلغ اجمالي عدد حالات الاصابة في البلاد 388 شخصا، تعافى 73 منهم في الأيام الماضية وتوفي 34 آخرون.