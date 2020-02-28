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تعليق الرحلات الجوية بمطار معيتيقة الدولي في العاصمة الليبية

06:12 م الجمعة 28 فبراير 2020
تعليق الرحلات الجوية بمطار معيتيقة الدولي في العاصمة الليبية

مطار معيتيقة الدولي

طرابلس - (د ب أ):
أعلنت مصلحة الطيران المدني التابعة لحكومة الوفاق الوطني الليبية بتعليق الملاحة الجوية بمطار معيتيقة الدولي في طرابلس صباح اليوم الجمعة.
تجدر الإشارة إلى أن تعليق الرحلات وإغلاق المطار قد تكرر مرات عديدة منذ اندلاع الحرب بشأن العاصمة الليبية في أبريل من العام الماضي.
ويعتبر "معيتيقة" المطار الوحيد العامل في طرابلس بعد تدمير مطار طرابلس الدولي وخروجه نهائيا عن الخدمة إبان الحرب التي دارت عام 2014.

مطار معيتيقة ليبيا تعليق الرحلات الجوية

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