وفاة بريطاني على متن سفينة سياحية في اليابان بفيروس كورونا

طوكيو - (د ب أ):

أعلنت وزارة الصحة اليابانية وفاة رجل بريطاني كان على متن السفينة السياحية "دياموند برنسيس" في ميناء يوكوهاما، بعدما أكدت التحاليل إصابته بفيروس كورونا المتحور الجديد (كوفيد 19).

ويعد الرجل أول ضحية غير يابانية من بين 3700 فرد من ركاب وأفراد الطاقم السفينة.

ورفضت الوزارة الكشف عن عمره أو ما إذا كان الرجل من بين ركاب السفينة أم أحد أفراد طاقمها.

وبهذا ترتفع حالات الوفاة جراء الفيروس في اليابان إلى 11 بينهم ستة على متن السفينة.