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رئيسا الأركان الروسية والأمريكية يبحثان الوضع في إدلب

04:54 م الجمعة 28 فبراير 2020
رئيسا الأركان الروسية والأمريكية يبحثان الوضع في إدلب

فاليري غيراسيموف

وكالات:

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن رئيس الأركان العامة الروسية فاليري غيراسيموف، أجرى اليوم تصالا هاتفيا مع مارك ميلي رئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة الأمريكية.

وقالت الوزارة إن الجانبين بحثا الوضع في سوريا، وجملة من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

فاليري غيراسيموف إدلب مارك ميلي القوات المسلحة الأمريكية

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