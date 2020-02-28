اليابان: وفاة أول راكب بريطاني بـ"كورونا" على متن "دايموند برنسيس"

طوكيو - أ ش أ

أعلنت وزارة الصحة اليابانية، اليوم الجمعة، وفاة رجل بريطاني بفيروس "كورونا" في اليابان، حيث كان يخضع للحجر الصحي على متن سفينة "دايموند برنسيس"، الذي تفشى فيها الفيروس.

وأفادت وكالة أنباء "كيودو نيوز" اليابانية أن الرجل هو أول ضحايا الفيروس على متن السفينة بين المواطنين الأجانب، ليصل بذلك عدد الوفيات إلى 6 أشخاص.

وكانت السفينة دايموند برنسيس تُقلّ على متنها 3700 شخص، وبعد الفحوصات بدأت الحالات التي أظهرت نتائج سلبية للفيروس في مغادرة السفينة يوم أمس الأربعاء، بعد خضوعها لحجر صحي دام 14 يوما.

وكشفت الفحوصات الطبية عن نتائج إيجابية للإصابة بالفيروس لدى أكثر من 600 شخص من ركاب السفينة، وذلك في أكبر تجمّع للإصابة بالفيروس من نوعه خارج الصين.