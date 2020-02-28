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بافاريا الألمانية تخضع جميع اللاجئين القادمين للفحص بسبب كورونا

04:40 م الجمعة 28 فبراير 2020
بافاريا الألمانية تخضع جميع اللاجئين القادمين للفحص بسبب كورونا

مراكزعبوراللاجئين في ألمانيا

ميونخ- (د ب أ):

تعتزم ولاية بافاريا الألمانية إخضاع كافة اللاجئين وطالبي اللجوء للفحص فور وصولهم إلى الولاية للتأكد من خلوهم من فيروس كورونا الجديد.

وقال وزير داخلية الولاية، يواخيم هيرمان، عقب اجتماع مع الحكومة المحلية في ميونخ إنه لم تكن هناك حالات إيجابية حتى الآن.

وذكر هيرمان أنه إذا لزم الأمر، سيتم وضع الشخص الذي يثبت إصابته بالفيروس قيد الحجر الصحي على الفور.

يُذكر أن أولى حالات الإصابة بفيروس كورونا في ألمانيا ظهرت في ولاية بافاريا، وبالتحديد في شركة "فيبستار" لمستلزمات السيارات بسبب زيارة زميلة للعاملين جاءت من الصين، وكانت حاملة للعدوى، ما تسبب في إصابة 14 من العاملين في الشركة وذويهم. كما أعلنت السلطات في ألمانيا عن حالتين أخريين كانتا من ضمن الأشخاص الذين تم إعادتهم من الصين.

ولاية بافاريا الألمانية فيروس كورونا اللاجئين ميونخ

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