وضع مسؤول نمساوي بالحجر الصحي عقب عودته من إيران

فيينا - أ ش أ

أعلنت السلطات النمساوية عزل أحد أعضاء الوفد المرافق لوزير الخارجية النمساوي الكسندر شالينبرج، خلال زيارته الأخيرة إلى إيران، للاشتباه في إصابته بفيروس "كورونا" المستجد.

وأفادت صحيفة "كورير" النمساوية، على موقعها الإلكتروني اليوم الجمعة، بأنه تم وضع المسؤول قيد الحجر الصحي في مستشفى "فرانز جوزيف" بالعاصمة فيينا بأمر من قوات الشرطة والفريق الطبي، مُشيرة إلى أنه تم منع الزيارة عنه.

كما أكدت الصحيفة أنها لم تتمكن من الكشف عن هوية المسؤول، لافتة إلى أن وزارة الخارجية لم تدل بالمزيد من التفاصيل حول هذا الأمر.

وكان وزير خارجية النمسا ألكسندر شالينبرج قد توجه إلى طهران هذا الأسبوع للاجتماع مع الرئيس الإيراني حسن روحاني ووزير خارجيته جواد ظريف، في محاولة للوساطة بين الأمريكيين والإيرانيين، والحديث مع القيادة الإيرانية حول دور طهران المزعزع للاستقرار في الشرق الأوسط.