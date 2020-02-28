اللجنة العليا للأخوة الإنسانية تعرب عن قلقها من تصاعد الأوضاع في الهند

القاهرة - أ ش أ

أعربت اللجنة العليا للأخوة الإنسانية عن بالغ قلقها من تصاعد الأوضاع في الهند مع اندلاع مواجهات طائفية عنيفة تحركها مشاعر دينية سلبية تحض على الكراهية وتنطوي على إحساس بالتمييز على أساس ديني.

وذكر الأزهر - في بيان اليوم الجمعة - أن اللجنة المنبثقة عن وثيقة الأخوة الإنسانية، التي وقعها الرمزان الدينيان الكبيران البابا فرنسيس بابا الكنيسة الكاثوليكية وفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، دعت جميع الأطراف إلى ضبط النفس ووأد الفتنة وتغليب قيم التسامح وحل المشكلات عبر الحوار الجاد، وتعزيز المواطنة الكاملة والتصدي لدعاة العنف ومروجيه وداعميه من جميع الأطراف.

وأكدت اللجنة أن العالم مازال ينظر بإلهام وإعجاب لنموذج الهند الفريد في التعايش والتسامح وإدارة التنوع واحترامه، وترى أن قيم الشعب الهندي المتجذرة، وإرادته العظيمة كفيلة بتجاوز هذه المحنة العارضة، والانطلاق من جديد لتعزيز الإخاء الإنساني بين جميع مكونات الشعب الهندي على حد سواء.