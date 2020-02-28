وزير خارجية لوكسمبورج : لا يحق لتركيا طلب العمل بالمادة رقم 5 من ميثاق "الناتو"

موسكو - أ ش أ

أكد وزير خارجية لوكسمبورج جان أسيلبورن، أنه لا يحق لتركيا طلب العمل بالمادة رقم 5 من ميثاق الحلف لأنها لم تتشاور مع حلف شمال الأطلسي بشأن عمليتها العسكرية في إدلب السورية.

وقال أسيلبورن ، على هامش لقائه مع وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، اليوم الجمعة بموسكو:"إن تركيا لم تشاور حلف "الناتو" في عمليتها العسكرية، ولذلك ليس لها الحق في مطالبة الحلف بتطبيق المادة رقم 5 من ميثاقه ".

ومن جانبه، قال لافروف: "هناك أيضا المادة الخامسة، التي تتضمن الحالات التي يتعرض فيها أحد أعضاء "الناتو" للهجوم، وهناك مكتوب بالنص "في حال أي هجوم مسلح على دولة أو أكثر من الدول الأعضاء سواء في أوروبا أو أمريكا الشمالية يتعين أن يعتبر هجوما عليهم جميعا".

وأضاف لافروف: "إذا حدث مثل هذا الهجوم، فإن كلا منهم سوف يساعد العضو أو الأعضاء الذين هوجموا باتخاذ الإجراءات، التي يرون أنها ضرورية، ومن بينها استخدام القوة المسلحة لاستعادة الأمن والحفاظ عليه في منطقة شمال الأطلسي". وتابع وزير خارجية روسيا: "لا أعتقد أن ما يحدث في سوريا، سيتم إدارجه في إحدى الحالات المنصوص عليها في هذا الجزء من معاهدة واشنطن للحلف".