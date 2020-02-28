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الإمارات تطبق الحجر الصحي على المخالطين لمصابين إيطاليين بـ"كورونا"

02:23 م الجمعة 28 فبراير 2020
الإمارات تطبق الحجر الصحي على المخالطين لمصابين إيطاليين بـ"كورونا"

فيروس كورونا

أبوظبي - أ ش أ

أعلنت دائرة الصحة أبوظبي اتخذها جميع الإجراءات الوقائية اللازمة، للتأكد من سلامة وصحة نزلاء فندقين في أبوظبي، الذين اعتبروا من المخالطين لحالتي الإصابة بفيروس كورونا اللتين تم اكتشافهما أمس الخميس لشخصين من الجنسية الإيطالية.

وذكرت دائرة الصحة بحسب وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، اليوم الجمعة - أنها اتخذت إجراءات الحجر الصحي الاحترازي في فندقين بجزيرة ياس لبعض المخالطين، والحجر المنزلي للبعض الآخر، إلى حين الانتهاء من حالة التقصي وفحص المخالطين، وفقاً للإجراءات الطبية المتبعة في هذه الحالات حيث تم أخذ العينات اللازمة للفحوصات فيما تستمر الفحوصات الدورية لمدة 14 يوماً، مشيرة إلى أن الحالتين المصابتين وهما من حملة الجنسية الإيطالية يتلقون العناية الطبية اللازمة ويخضعان للمتابعة المستمرة.

وتواصل دائرة الصحة أبوظبي بالتعاون مع الجهات المعنية بذل جميع الجهود الممكنة لمواجهة انتشار الفيروس، مع اتخاذ جميع التدابير والاستعدادات اللازمة من ناحية المواد الطبية والمتابعة الدائمة وأنظمة الإنذار المبكر لرصد الحالات المشتبه بإصابتها.

وحفاظاً على سلامة المتسابقين، أعلن مجلس أبوظبي الرياضي إلغاء المرحلتين الأخيرتين من سباق طواف الإمارات للدراجات الهوائية، وهما مرحلة أدنوك منطقة الظفرة ومرحلة أبوظبي يومي الجمعة والسبت.

هذا المحتوى من

Asha
فيروس كورونا إيطاليا أبوظبي الإمارات

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