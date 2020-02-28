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ألمانيا: ارتفاع الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا إلى 53 حالة

12:20 م الجمعة 28 فبراير 2020
ألمانيا: ارتفاع الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا إلى 53 حالة

أحد المصابين بكورونا أثناء نقله إلي المستشفى لتلقي

برلين - أ ش أ

أعلن مسئولو الصحة في ألمانيا، اليوم الجمعة، ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا الجديد في البلاد إلى 53 حالة.

وذكرت قناة "دويتشه فيله" الألمانية أن هذا يأتي بعدما تم تسجيل 27 حالة إصابة جديدة بالفيروس، مشيرة إلى أن أحد المصابين بالفيروس حالته خطيرة.

يشار إلى أن فيروس "كورونا" يمكن أن يصيب الحيوانات والبشر، ويسبب مجموعة من الأمراض التي تتراوح بين نزلات البرد الشائعة وأخرى شديدة مثل تلك الناجمة عن المتلازمة التنفسية الحادة "سارس" ومتلازمة الشرق الأوسط التنفسية "ميرس".

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ألمانيا فيروس كورونا وزارة الصحة في ألمانيا

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