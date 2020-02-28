لبنان يقرر وقف الرحلات الجوية من الدول التي تشهد تفشيا لكورونا

بيروت- (بي بي سي):

قررت السلطات اللبنانية وقف النقل جواً وبراً وبحراً لجميع الاشخاص القادمين من الدول التي تشهد تفشياً لفيروس الكورونا، باستثناء اللبنانيين أو الأجانب المقيمين.

وخصت السلطات بالذكر الصين، وكوريا الجنوبية، وإيران، وإيطاليا.