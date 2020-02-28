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لبنان يقرر وقف الرحلات الجوية من الدول التي تشهد تفشيا لكورونا

12:19 م الجمعة 28 فبراير 2020
لبنان يقرر وقف الرحلات الجوية من الدول التي تشهد تفشيا لكورونا

الرحلات الجوية

بيروت- (بي بي سي):

قررت السلطات اللبنانية وقف النقل جواً وبراً وبحراً لجميع الاشخاص القادمين من الدول التي تشهد تفشياً لفيروس الكورونا، باستثناء اللبنانيين أو الأجانب المقيمين.

وخصت السلطات بالذكر الصين، وكوريا الجنوبية، وإيران، وإيطاليا.

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الرحلات الجوية فيروس الكورونا بيروت لبنان

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