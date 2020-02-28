فيروس كورونا: إيران تلغي صلاة الجمعة في طهران وبعض المدن
11:51 ص الجمعة 28 فبراير 2020
(بي بي سي):
أعلنت السلطات في إيران إلغاء صلاة الجمعة في طهران وأماكن أخرى بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19).
وتعتبر إيران بؤرة لانتشار فيروس كورونا المستجد في الشرق الأوسط، حيث سجلت لغاية الآن 26 حالة وفاة، فيما أصيب أكثر من 245 آخرين، حسب إحصاءات رسمية.
الخبر التالى:اليونان: تشديد الإجراءات على الحدود لوقف تدفق المهاجرين
تابع أحدث الأخبار وتجارب السيارات بالاضافة الى أسعار ومواصفات السيارات .. شيفت أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز
-
730
-
327
-
83
-
75
-
74
-
73
-
66
-
64
-
59
-
54
-
51
-
51
-
46
-
42