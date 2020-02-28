فيروس كورونا: إيران تلغي صلاة الجمعة في طهران وبعض المدن

(بي بي سي):

أعلنت السلطات في إيران إلغاء صلاة الجمعة في طهران وأماكن أخرى بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19).

وتعتبر إيران بؤرة لانتشار فيروس كورونا المستجد في الشرق الأوسط، حيث سجلت لغاية الآن 26 حالة وفاة، فيما أصيب أكثر من 245 آخرين، حسب إحصاءات رسمية.