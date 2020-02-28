ترامب: نقوم "بعمل لا يصدق" في التعامل مع كورونا

وكالات:

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن إدارته تقوم "بعمل لا يصدق" لمنع انتشار فيروس كورونا المتحور الجديد (كوفيد- 19)، بعد أن قال حاكم ولاية كاليفورنيا، إن الولاية تراقب 8 آلاف و400 شخص بحثاً عن أعراض المرض، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية.

وصرح ترامب للصحفيين أمس الخميس في البيت الأبيض بأن الولايات المتحدة لديها 15 شخصاً مصابين بالفيروس وليس الآلاف، مضيفاً أن ذلك أفضل ما يمكن تحقيقه.

وأرجع الفضل في ذلك إلى قرار الإدارة بإغلاق الحدود، في إشارة واضحة إلى القيود المفروضة على المسافرين من الصين.

وكان الجيش الأمريكي قد أعلن عن أول حالة إصابة بالفيروس في صفوفه يوم الأربعاء، وهي لجندي يبلغ من العمر 23 عاماً في معسكر كارول على بعد نحو 20 كيلومتراً من مدينة دايغو، حيث يوجد معظم المصابين بـكورونا في كوريا الجنوبية، وفقاً لوكالة رويترز.

وأعلن جيش كوريا الجنوبية أيضاً عن بعض الإصابات في صفوفه، وألزم معظم أفراده بالبقاء في قواعدهم.

وأفادت وكالة أنباء بلومبرج، بأن الأسهم في البورصات العالمية انخفضت إلى أدنى مستوياتها خلال أربعة أشهر. وقال رئيس منظمة الصحة العالمية أمس، إن تفشي المرض يمكن أن يتحول إلى وباء، وهو في مرحلة حاسمة.

وتوقع بنك أوف أمريكا، أن الاقتصاد العالمي يسير في طريقه إلى أن يشهد أكثر الأعوام ضعفاً منذ الأزمة المالية عام 2008، حيث أضر الفيروس بالطلب في الصين وخارجها.