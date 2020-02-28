هبوط إضطراري لطائرة ركاب في موسكو

موسكو - أ ش أ

هبطت طائرة ركاب من طراز بوينج 777 اضطراريًا في مطار "فنوكوفو" بموسكو؛ وذلك إثر تصدع زجاج قمرة القيادة.

وأضافت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية، اليوم الجمعة، أن الطائرة تقل أكثر من 100 راكب، مؤكدة أن عملية الهبوط تمت بسلام دون أن يصاب أحد بأذى.