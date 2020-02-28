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نيوزيلندا تسجل أول إصابة مؤكدة بـ كورونا

10:38 ص الجمعة 28 فبراير 2020
نيوزيلندا تسجل أول إصابة مؤكدة بـ كورونا

احد مصابي فيروس كورونا أثناء تلاقيه العلاج

ولنجتون- (د ب أ):

أكدت نيوزيلندا اليوم الجمعة تسجيل أول حالة إصابة بمرض (كوفيد-19) تسبب بها فيروس كورونا المتحور الجديد.

وقال وزير الصحة في نيوزيلندا ديفيد كلارك في بيان إن المريض، في الستينيات من العمر، وصل إلى نيوزيلندا قادما من إيران يوم الأربعاء ويخضع حاليا للعلاج في مستشفى أوكلاند.

وأعلن كلارك في وقت سابق عن إجراءات جديدة في استجابة لانتشار المرض سريع التغير عالميا.

وتتضمن الاجراءات فرض قيود مؤقته على السفر من إيران، وقرار بعدم السماح بأي إعفاءات للطلبة القادمين من الصين بدخول البلاد علاوة على تعزيز المراقبة الصحية في المطارات الدولية.

فيروس كورونا ولنجتون نيوزيلندا ديفيد كلارك

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