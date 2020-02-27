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أيرلندا الشمالية تؤكد ظهور أول حالة إصابة بفيروس كورونا

10:18 م الخميس 27 فبراير 2020
أيرلندا الشمالية تؤكد ظهور أول حالة إصابة بفيروس كورونا

المصابين بفيروس كورونا أثناء تلاقيهم العلاج داخل ا

بلفاست - (د ب ا):

أكدت سلطات أيرلندا الشمالية اليوم الخميس ظهور أول حالة إصابة بفيروس كورونا (كوفيد19)، بحسب ما أوردته وكالة بلومبرج للأنباء اليوم دون مزيد من التفاصيل.

وأبلغت السلطات الصينية، في 31 ديسمبر الماضي، منظمة الصحة العالمية عن تفشي الالتهاب الرئوي الناجم عن فيروس (كورونا الجديد) في مدينة ووهان، الواقعة في الجزء الأوسط من البلاد، ومنذ ذلك الحين انتقل الفيروس للعديد من الدول.

ويواصل فيروس "كورونا" تفشّيه، إذ بات منتشراً خارج الصين في أكثر من ثلاثين دولة، تسبّب فيها بعشرات الوفيات وأكثر من 2500 إصابة.

فيروس كورونا أيرلندا الشمالية كوفيد19

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