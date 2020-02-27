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ألمانيا تسجل 14 إصابة جديدة بفيروس كورونا في هينسبرج

09:56 م الخميس 27 فبراير 2020
ألمانيا تسجل 14 إصابة جديدة بفيروس كورونا في هينسبرج

مواطنون يرتدون الكمامة خوفا من الاصابة بفيروس كورو

وكالات:

أعلنت السلطات الألمانية، تسجيل 14 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في منطقة هينسبرج، وذلك بحسب ما ذكرته شبكة "سكاي نيوز عربية".

وأبلغت السلطات الصينية، في 31 ديسمبر الماضي، منظمة الصحة العالمية عن تفشي الالتهاب الرئوي الناجم عن فيروس (كورونا الجديد) في مدينة ووهان، الواقعة في الجزء الأوسط من البلاد، ومنذ ذلك الحين انتقل الفيروس للعديد من الدول.

ويواصل فيروس "كورونا" تفشّيه، إذ بات منتشراً خارج الصين في أكثر من ثلاثين دولة، تسبّب فيها بعشرات الوفيات وأكثر من 2500 إصابة.

فيروس كورونا السلطات الألمانية ألمانيا هينسبرج

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