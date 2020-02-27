موسكو: تركيا تواصل دعم المسلحين في إدلب

وكالات:

أعلن رئيس مركز المصالحة الروسي في سوريا، أوليج جورافليف، اليوم الخميس، أن الجانب التركي يواصل انتهاك اتفاقيات سوتشي عبر تقديم الدعم بالمدفعية للمسلحين ضد القوات السورية.

وقال جورافليف للصحفيين، في تصريحات نقلتها وكالة "سبوتنيك" الروسية "انتهاكا لاتفاقيات سوتشي حول منطقة خفض التصعيد في إدلب، يواصل الجانب التركي دعم أنشطة المجموعات المسلحة غير القانونية باستخدام المدفعية وسلاح الجو الاستطلاعي - الهجومي لشن ضربات على مواقع الجيش السوري".

وأكد أن الدفاعات الجوية السورية تمكنت في 25 فبراير من القضاء على طائرة دون طيار تابعة للجيش التركي "أنكا" اخترقت الحدود وكانت تستعد لشن ضربات ضد مواقع القوات السورية.

يذكر أن المرحلة الأولى من المفاوضات على خلفية تصعيد التوتر في شمال غرب سوريا جرت بفترة 8-10 فبراير في أنقرة، وضم الوفد الروسي كل من مبعوث الرئيس الروسي ألكسندر لافرينتييف، ونائب رئيس الوزراء سيرغي فيرشينين، وكذلك ممثلي وزارة الدفاع الروسية، أما الجانب التركي فقد ترأسه نائب رئيس الوزراء سيدات أونال.