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ولاية كاليفورنيا الأمريكية تعلن تسجيل 33 حالة إصابة بكورونا

09:52 م الخميس 27 فبراير 2020
ولاية كاليفورنيا الأمريكية تعلن تسجيل 33 حالة إصابة بكورونا

رجال الحجر الصحي - أرشيفية

وكالات:

أعلنت السلطات الأمريكية، تسجيل 33 حالة إصابة بفيروس كورونا الجديد، في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، وذلك بحسب ما ذكرته شبكة "سكاي نيوز عربية".

وأبلغت السلطات الصينية، في 31 ديسمبر الماضي، منظمة الصحة العالمية عن تفشي الالتهاب الرئوي الناجم عن فيروس (كورونا الجديد) في مدينة ووهان، الواقعة في الجزء الأوسط من البلاد، ومنذ ذلك الحين انتقل الفيروس للعديد من الدول.

ويواصل فيروس "كورونا" تفشّيه، إذ بات منتشراً خارج الصين في أكثر من ثلاثين دولة، تسبّب فيها بعشرات الوفيات وأكثر من 2500 إصابة.

فيروس كورونا السلطات الأمريكية ولاية كاليفورنيا

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