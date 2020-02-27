إيطاليا: لا نية لغلق الحدود بالتزامن مع تفشي فيروس كورونا

روما - (أ ش أ):

قال نائب وزير الصحة الإيطالي بييرباولو سيليري إن بلاده لا تخطط لغلق حدودها في الوقت الذي تعمل فيه لوقف انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

ونفى المسؤول الإيطالي، حسبما ذكرت شبكة (سي.إن.إن.) الأمريكية اليوم الخميس، وجود أي سببٍ حتى الآن لإغلاق الحدود "لأن المنطقتين (المنتشر بهما الفيروس) محصورتان بشكل جيد ونعلم تحديداً منطقتي التفشي الرئيسيتين وأن جميع الأفراد الذين اكتشفناهم في أنحاء إيطاليا، القليلين للغاية، ينحدرون" من هناك.

ودعا سيليري إلى السيطرة على حالة الشك والقلق المبالغ فيهما بسبب المرض، قائلاً إنها سوف تنتشر "أكثر من الفيروس، وكان لدينا مشكلة مع ذلك خلال الأسابيع القليلة الماضية". وأضاف "ينبغي علينا تعليم الناس ماهية كورونا، وانتقاله، وأن نساعدهم على تفهّم الموقف بصورة أفضل".

وكانت تقارير أفادت بوصول عدد مصابي كورونا في إيطايا إلى حوالي 400 شخص، حيث تحتل لومبارديا المركز الأول فى عدد الإصابات بحوالي 258.