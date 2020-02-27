بيلوسي: أوشكنا على اتفاقية تمويل لمكافحة فيروس كورونا

واشنطن - (د ب أ):

قالت نانسي بيلوسي، رئيسة مجلس النواب الأمريكي اليوم الخميس، إن النواب يقتربون من التوصل إلى اتفاق بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي حول كيفية المضي قدما لتمويل برنامج مكافحة فيروس كورونا المتحور (كوفيد-19).

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن بيلوسي قولها للصحفيين، إنه لا يمكن للرئيس الامريكي دونالد ترامب تحويل أي أموال جديدة إلى أي شيء بخلاف فيروس كورونا.

وقالت بيلوسي أيضًا إنها تحدثت مع نائب الرئيس مايك بينس حول سبل مواجهة فيروس كورونا في وقت سابق هذا الصباح.

يذكر أن طلب التمويل الذي قدمته حكومة ترامب البالغ قيمته 5ر2 مليار دولار واجه انتقادا من كلا الحزبين لكونه غير كاف لمواجه الفيروس المميت.