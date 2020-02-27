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الإمارات توقف خدمات نقل الركاب بالعبّارات مع إيران بسبب كورونا

07:52 م الخميس 27 فبراير 2020
الإمارات توقف خدمات نقل الركاب بالعبّارات مع إيران بسبب كورونا

مواطنون لبنانيون يرتدون كمامات خوفا من فيروس كورون

وكالات:

ذكرت وكالة أنباء الإمارات اليوم الخميس أن الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية أوقفت خدمات نقل الركاب بالعبارات مع إيران لحين إشعار آخر بسبب مخاوف من انتشار فيروس كورونا.

وأضافت الوكالة أن الهيئة "ألزمت جميع السفن التجارية القادمة إلى الدولة تقديم بيان عن حالة البحارة الصحية قبل وصولها بـ72 ساعة، لرصد الحالات المشتبهة بين البحارة للتعامل معها وفق الإجراءات الصحية البحرية المتعارف عليها دوليا وبما يضمن منع انتقال العدوى".

فيروس كورونا إيران الإمارات المواصلات البرية المواصلات البحرية

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