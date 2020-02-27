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إيطاليا تسجل 3 وفيات بكورونا ما يرفع الحصيلة إلى 17

07:51 م الخميس 27 فبراير 2020
إيطاليا تسجل 3 وفيات بكورونا ما يرفع الحصيلة إلى 17

تسجل 3 وفيات بكورونا _ ارشيفيه

وكالات:

أعلنت السلطات الإيطالية، تسجيل 3 وفيات جديدة جراء الإصابة بفيروس كورونا الجديد، لافتة إلى أن الحصيلة ارتفعت إلى 17 شخصًا، وذلك بحسب ما ذكرته شبكة "سكاي نيوز عربية".

يذكر أن فيروس كورونا المستجدّ المسبّب لمرض "كوفيد-19"، بحسب التسمية التي أطلقتها عليه منظمة الصحة العالمية، ظهر أولاً في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة ووهان الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير.

وأبلغت السلطات الصينية، في 31 ديسمبر الماضي، منظمة الصحة العالمية عن تفشي الالتهاب الرئوي الناجم عن فيروس (كورونا الجديد) في مدينة ووهان، الواقعة في الجزء الأوسط من البلاد، ومنذ ذلك الحين انتقل الفيروس للعديد من الدول.

ويواصل فيروس "كورونا" تفشّيه، إذ بات منتشراً خارج الصين في أكثر من ثلاثين دولة، تسبّب فيها بعشرات الوفيات وأكثر من 2500 إصابة.

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